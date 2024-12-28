【メガミデバイス8周年記念トークライブ】 12月28日18時～ 配信 コトブキヤは、配信番組「メガミデバイス8周年記念トークライブ」にて、プラモデル「PUNI☆MOFU シャオ（梟）/ラン（狼）」を発表した。 「PUNI☆MOFU シャオ（梟）/ラン（狼）」は「マシニーカBlock2-M」が採用され、“大人プニモフ”と呼ばれるようなスタイリングとなっている。