RIZINは28日、格闘家のイゴール・タナベが「もやもや病」と診断されたと発表した。イゴールはしばらく競技の一線から退くという。【動画】安保瑠輝也、平本蓮にMMAで決着宣言！？ライアン・ガルシア戦延期の心境明かす【RIZIN】RIZINは「イゴール・タナベ選手に関するお知らせ」と題し、「RIZINで活躍するイゴール・タナベ選手ですが、本年大晦日の出場に向けて準備を進めておりました。出場にあたりメディカル書類の提出のた