日常生活において、周囲の人の行動がときに心配事の原因となることも。今回は、そんな状況への対処法に焦点を当ててみましょう。感情的にならず冷静に問題ある出来事に直面したとき、まずは感情的にならず冷静な対応を心がけましょう。問題となる行動の背後にある意図や理由を、冷静に考察することが大切です。真意を穏やかに問いただす相手の行動や発言が理解できない場合は、その真意を直接、問いただしてみることがおすすめです