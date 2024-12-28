¤¤¤«¤ËÀïÎ¬Åª¤ËÆ°¤¯¤«¡© ¡Ö·Ð±Ä¤Î¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤È¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¡¢»Å»ö¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¨¡¡£ ³ÆÎÎ°è¤Î·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë°Õµ¤¹þ¤à¡£ 2025Ç¯¤ÏÌ¦Ç¯¤Ç〝Ã¦Èé¤ÎÇ¯〟¡£½¾Íè¤Þ¤Ç¤Î¸Å¤¤Èé¤ä³Ì¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤Æ¿·¤·¤¤»Ñ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ëÇ¯¤ËÅö¤¿¤ë¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶­¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸·¤·¤µ¤¬Áý¤¹¡£ GDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥É¥¤¥Ä