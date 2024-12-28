¡È»Ò¤É¤â¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤»Ò¤É¤âÈÖÁÈ¡É¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ø¤ß¤ó¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡£11·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê6½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤¬¡¢ËÜÆü12·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¥é¥é¥ó¥É¡¦¥µ¡¼¥ä¤È¡¢12·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡Ù¤ÇÂç²ñ½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦郄ÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¡¼¥ä¤È郄ÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤¬¡¢»Ò¤É¤âÈÖÁÈ¤ÇÄêÈÖ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ê¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¡Ë¤Î¡Ö¥¹¥«¥ó»Ò¡×¤È¡Ö¥×¡¼ÂÀ¡×¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¡£¤Þ