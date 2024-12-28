チャットAI「ChatGPT」の開発で知られるOpenAIが、「非営利組織の下に営利部門子会社がある」という体勢を改めて、営利企業による事業主導へと転換する方針を明らかにしました。Why OpenAI’s Structure Must Evolve To Advance Our Mission | OpenAIhttps://openai.com/index/why-our-structure-must-evolve-to-advance-our-mission/OpenAI's for-profit plan includes a public benefit corporationhttps://www.engadget.com/ai/
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 結婚→再婚→再離婚 女性の人生
- 2. よゐこ濱口 松竹芸能の退所発表
- 3. 舌打ち ウエディング撮影が物議
- 4. 中居の報道でキムタクの株急上昇
- 5. 子に一回も…指原の行動に心配
- 6. ホテルに4回来店 客が残したメモ
- 7. 帰省を中止した母親からのLINE
- 8. フジ 中居をトカゲの尻尾切りか
- 9. 献体投稿の女医 30日付で解任へ
- 10. 自民党 足立敏之氏の死去を発表
- 1. 結婚→再婚→再離婚 女性の人生
- 2. 寿司食べた30人食中毒 ノロ検出
- 3. 食料配布に700人超が列 東京
- 4. 夫に愛人...妻が首を刺し殺害
- 5. インフル予防 うがいは意味なし?
- 6. どういうこと KFC福袋の対応炎上
- 7. 男性死亡 口座から多額の出金
- 8. 年収500万円夫 妻の秘密に大激怒
- 9. メアリージュンが聞く「横浜市」
- 10. 献体とピース 非常事態に発展か
- 1. 献体投稿の女医 30日付で解任へ
- 2. 自民党 足立敏之氏の死去を発表
- 3. 寿司店 女性と和解はしていない
- 4. 高須氏 女医の解任にツッコミ
- 5. 早稲田→大企業2カ月で退職 思い
- 6. 休むなら代わり探せ 違法だった
- 7. 「ぶつかりおじ」跳ね返した女性
- 8. 石破首相 103万円の壁議論に私見
- 9. 整形繰り返す「醜形恐怖症」実態
- 10. 愛子さま効果? 転職希望が急増か
- 1. 旅客機墜落 プーチン氏が謝罪
- 2. 北朝鮮エリートが「我々は奴隷」
- 3. 世界最古のワイン? 予想外の成分
- 4. 北朝鮮兵 家族への報復恐れ自殺?
- 5. 日記が証拠に…30歳女を逮捕 米
- 6. チップ2ドルしか貰えず刺す 米
- 7. ジュリエット演じた英女優が死去
- 8. パンツにしか…イルミ話題 英
- 9. メキシコが麻薬組織対応に軍動員
- 10. 韓国で1人3役 大統領&首相を弾劾
- 11. 泥棒が「お尻ダンス」で挑発 米
- 12. ウクライナ兵捕虜の処刑急増 露
- 13. 【海外発！Breaking News】英国人の100人に1人、日本人の50人に1人は耳の付け根に「小さな穴」がある！
- 14. ＜卓球＞孫穎莎が王楚欽に……中国ペアの試合中の「ある行動」が話題に
- 15. 北朝鮮兵に偽の身分証、遺体から回収 ウクライナ発表
- 16. 4人目の妻は息子の元カノ 中国
- 17. 35人死亡の中国車暴走 死刑判決
- 18. 女優オリビア・ハッセーさん死去、７３歳 「ロミオとジュリエット」に主演
- 19. 保険会社のシャッターに挟まる女性2人、一体何が？―中国
- 20. 女子サッカーがこんなに恐ろしいものとは知らなかった（動画）
- 1. NTT 社名「日本電信電話」変更へ
- 2. 女子中学生に500万円 投げ銭の沼
- 3. 亀田製菓への不買運動 恐怖の訳
- 4. 健康保険証の色 年収バレる?
- 5. 国内初の「完全個室フェリー」
- 6. 賞与から10万円源泉徴収 多すぎ?
- 7. ファミレスがオワコン化してる?
- 8. 東京に若者を吸い寄せる「魔力」
- 9. 常識なの? 義実家帰省に2万包む
- 10. 70歳以降の貯蓄平均額はいくら?
- 1. シャチのサメ狩り 残酷な手口
- 2. 「Nintendo Switch2」噂まとめ
- 3. 素材開発に10年 UNIQLO史上最高
- 4. Airbnbの“宿泊予約”で広がるウクライナへの寄付、突然の払い戻しが招いた混乱の裏事情
- 5. OpenAIが「大規模言語モデルが人間の知能にどれだけ近づいたか」を評価する基準を作成
- 6. 今年ギズで人気だった信頼度MAXな国産ガジェット・テックまとめ
- 7. 【トレビアン】盲目のピアニスト辻井さんに記者があり得ない質問を！
- 8. Twitter有名人を雇うデメリット
- 9. Twitterは存続許されない"悪女"
- 10. 「世界を変えた通信技術史」の展覧会：ロンドンで開催
- 11. iPhone6はどこで買うべきなのか
- 12. SIMフリーを出して欲しい企業
- 13. 天野喜孝が描く、羽生結弦選手のイメージイラストを公開
- 14. SIMフリースマホのこの冬の本命機登場か？ ASUS「ZenFone 3 Laser」が発売と同時に人気ランク3位に急上昇！
- 15. ルネサス、「Civil Infrastructure Platform」プロジェクトに参画
- 16. ドンキがスピード撤退できる理由
- 17. 炎上YouTuber 削除されない理由
- 18. セコムが「あんしん防災シェルター」を開発 地震・津波・土砂崩れ・洪水などの災害を想定した構造を採用
- 19. Blackmagic Design製品事例：韓国オープンサイバー大学の場合
- 20. NTTドコモのネットワークオペレーションセンターを紹介！ 平時のインフラ監視から大災害の緊急対策までを担うモバイル通信の「要塞」を解説【レポート】
- 1. 福岡第一 エースらが体調不良
- 2. 羽生と大谷の「関係」に異変か
- 3. 「韓国のイチロー」に米記者後悔
- 4. 源田の不倫騒動「がっかりだよ」
- 5. 大谷のレアな革ジャン姿を公開
- 6. ロナウド バロンドール痛烈批判
- 7. 吉川尚輝&足立佳奈が電撃結婚
- 8. 高校バスケ 鳥取城北が決勝進出
- 9. 昨年王者の福岡第一まさかの大敗
- 10. 挑戦者失神 記者会見で異常事態
- 1. よゐこ濱口 松竹芸能の退所発表
- 2. 中居の報道でキムタクの株急上昇
- 3. 舌打ち ウエディング撮影が物議
- 4. 子に一回も…指原の行動に心配
- 5. フジ 中居をトカゲの尻尾切りか
- 6. ダウンタウン番組の異様光景告白
- 7. 「中居の嫌なとこ」おすぎの苦言
- 8. 園子温氏 星野源の曲変更に声明
- 9. ロケ中に俳優「妹がいる」騒然
- 10. 中居の9千万は破格? 口止め料か
- 1. 「毛穴の角質も取れて優秀♡」使用感も洗い上がりも大満足な【クレンジング】ベスト3
- 2. 松本人志の取材 呆れた5つの発言
- 3. 第2子妊娠報告 夫「諦めてくれ」
- 4. スタバ誘えない 話し合わず苦悩
- 5. 育メン夫の不倫疑惑 意外な事実
- 6. 地獄の帰省 子連れ母親は赤っ恥
- 7. 娘のピアノの発表会 義母と絶縁
- 8. 何もしないで!? 出産中、パートナーにお願いしたいこと4つ
- 9. 「結婚しないでー」式で大号泣
- 10. GUスウェット 冬コーデの即戦力