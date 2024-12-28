Apache Software Foundationは12月23日(米国時間)、「CVE-2024-45387: Apache Traffic Control: SQL Injection in Traffic Ops endpoint PUT deliveryservice_request_comments-Apache Mail Archives」において、コンテンツデリバリーネットワーク(CDN: Content Delivery Network)ソフトウェアの「Apache Traffic Control」に緊急の脆弱性が存在すると報じた。この脆弱性を悪用されると、特定のロールを持つリモートの攻撃者に、任
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