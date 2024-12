人間と犬の関係は、深い絆とともに多様な象徴を生み出してきた。そのため、前回まで見てきたように、犬は英語のことわざや表現においても頻繁に登場する特別な存在だ。【こちらも】「犬のように働く」とは? 犬にまつわる英語イディオム (5)今回も犬を題材にした英語のことわざを紹介するが、人間の行動や心理を反映した表現を取り上げ、その背景を詳しく探っていくことにしよう。■You Can’t Teach an Old Dog New Tricks「