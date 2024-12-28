パルファン･クリスチャン･ディオールは、｢スプリング コレクション 2025〈グロウマニア〉｣を、2025年1月1日(水･祝)より数量限定で販売いたします。ディオールメイクアップ クリエイティブ&イメージ ディレクターのピーター･フィリップス氏が、春の色彩を再解釈。煌めくパステルカラーのアイテムが登場します。 スプリングコレクションが1月から登場 パルファン･クリスチャン･デ