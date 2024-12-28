¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ªÀ±ÆàÈþ¼Ó´õ¤Ç¤¹¡£¤¤¤è¤¤¤è¡¢Äº¾å·èÀï¡ª¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬³«Ëë¤·¡¢£±£²Áª¼ê¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤¬½éÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ÁáÂ®¡¢ÃíÌÜÁª¼ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÊý¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡ªºòÇ¯¤Î½÷²¦¡ªºë¶Ì»ÙÉô¤ÎÉÍÅÄ°¡Íýº»Áª¼ê¤Ç¤¹¡£ÉÍÅÄÁª¼êÌÜÅª¤ÎÎ¹ÂÇ¤Á¤ÏÁ´¹ñ£²£´¾ì¤Î¤¦¤Á£²£±¾ì¤òÀ©ÇÆ¡ª²£ÃÇËë¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¥Ü¡¼¥È¤ò¹¥¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ÎÇÛ¿®¤ä¥Ô¥Ã¥È²òÀâ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â·è¤·¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤³