SKY-HIがCEOを務めるマネジメント/レーベル「BMSG」が、ラッパー/シンガーのちゃんみなをプロデューサーに迎え、初のガールズグループ結成を目指すオーディション番組『No No Girls』の最終審査『No No Girls THE FINAL』が、2025年1月11日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催される。その模様が、12日午後2時からYouTubeで配信されることが発表された。1回限りの配信となる。【写真】ダークな美しさ!オーラただよう「Tiger」Bチー