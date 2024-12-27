20Æü¤ËºÇ½ª²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¡×¤Î¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥í¥¹¤Ë´Ù¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇ¸å¤ÎÍ¾±¤Åê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö¶âÍË¤Ê¤Î¤Ëº£Ìë¤ÏÊüÁ÷¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡×¤Èµã¤­´é¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º´Æ£Âç¶õ(¥é¥¤¥ª¥ó)¤òÊú¤¯Ìø³ÚÍ¥Ìï(¾®¿¹Þ«¿Í)¤ÈºäÅìÎ¶ÂÁ(ÈþÏ©¿Í)¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¡£·àÃæ¤Ç¤âÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿3¿Í¤À¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¤Î¤¾¤­¹þ¤à³Ú¤·¤²¤Ê1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ì¤Ð ¸½¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿²ñ