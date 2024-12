福山雅治が、年末恒例のライブ<福山☆冬の大感謝祭 其の二十二 GUITAR HERO That's what I live for>をKアリーナ横浜にて26日よりスタートした。その中で、福山からデビュー35周年ドームライブ開催が発表された。2024年の福山は、春から秋にかけて約半年間にわたり行われた<WE’RE BROS. TOUR 2024 Flowers and Bees, Tears and Music.>や、10月に開催された長崎スタジアムシティのこけら落としフリーライブと、オーディエンス