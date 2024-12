アクセサリーや電子部品としても用いられる金は、地球上ではマントルで生成されると考えられています。そんな地下深くで生成された金がどのようにして地表に金鉱床として現れるのかについて、ミシガン大学の研究チームが調査を行いました。Mantle oxidation by sulfur drives the formation of giant gold deposits in subduction zones | PNAShttps://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2404731121Study identifies how gold reaches