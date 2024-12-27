¼«Ì±ÅÞ¤ÏÇÉÈ¶¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤á¤°¤ëÎ¢¶âÌäÂê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ£²£·Æü¡¢¡Ö¤±¤¸¤á¡×¤È¤·¤Æ£¸²¯±ß¤ò¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤Ë´óÉÕ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£´óÉÕ¤ÎÀè¤Ï¡ÖÀÖ¤¤±©º¬¶¦Æ±Êç¶â¡×¤Î¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¡ÖÃæ±û¶¦Æ±Êç¶â²ñ¡×¡£¤³¤ì¤Ï¹ñÌ±¤ÎÀÇ¶â¤Ç¤¢¤ëÀ¯ÅÞ¸òÉÕ¶â¤«¤é¤Î´óÉÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÞ°÷¤«¤é½¸¤á¤¿ÅÞÈñ¤Ê¤ÉÅÞ¤Î°ìÈÌ²ñ·×¤«¤é»Ù½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Î¢¶âÌäÂê¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿Æ±ÅÞ¹ñ²ñµÄ°÷¤é¤ËÉÔµ­ºÜ³Û¤ÎÊÖ¶â¤òµá¤á¤ë¤È¤³¤È¤â°ì»þ¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸ø¿¦