おせちや正月料理は、砂糖やしょうゆなどの調味料が多く使われることもあり「太りやすい」とイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。確かに食べすぎに注意は必要ですが、正月ならではのメニューであるため、上手に楽しみたいですよね。今回はおせちや正月料理のカロリーや、正月太りを防ぐヘルシーな食べ方を紹介します。 【関連記事】今年こそ正月太りにさよなら！冬だからできる簡単ダイエット法おせち＆正月料理の