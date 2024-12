ラブリーサマーちゃんが、4年半ぶりのミニアルバム『Music For Walking (Out Of The Woods)』を2025年1月29日(水)にリリースする。今作は「健康と内省」をテーマとして、20年以降のコロナ禍のステイホーム中に本人が「自分の奥に触れてみよう」と感じたこと、「人間一人の身体のミクロさと、その身体が存在する世界・その身体が行ける世界のマクロさ」を表現している楽曲群。90年代ロックに影響を受けつつ、持ち前のポップセンスフ