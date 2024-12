ん・フェニが、新曲「SCREW IN MY HEAD」を配信リリースした。「SCREW IN MY HEAD」は、ん・フェニによる作詞・作曲。また過去作品においてもプロデュースを務めたアシカ製薬と再びタッグを組む怒涛のロック・チューン。ベースには赤い公園などで知られる藤本ひかりを起用。ドライヴしまくるベースラインも聴きどころだ。●ん・フェニコメント『自由奔放なのが耐えらんないなら 私達合わないね』なーんて現実世界でいうのはちょ