【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■“SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.”を体現するグループとして、Stray Kidsが起用! Stray Kids(ストレイキッズ)×花王株式会社の日やけ止めシリーズ“ビオレUV”による新キャンペーン『SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.』が、2025年春より始動することが発表された。 気候変動による地球沸騰化など、昨今の環境変化は、より過酷さを増しており、人と社会の活動が活発化