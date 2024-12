花王の日やけ止めブランド「ビオレUV」が、Stray Kidsを起用した新キャンペーン「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.」を2025年春より始動する。◆ティザー映像本キャンペーン「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.」では、紫外線から肌を守る技術によって生活をサポートしてきた「ビオレUV」が、太陽の下を「あなたが輝くための場所」として再定義し、「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.=太陽こそが、あなたのスポットライト」という新たなメッセ