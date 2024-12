花王の日焼け止め「ビオレUV」が、2025年春から展開する新キャンペーン「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.」に人気ボーイズグループStray Kidsを起用することを発表した。Stray Kids起用の背景には、各メンバーが練習生時代からさまざまな困難を乗り越え、勇気を持って陰からまぶしい光の下へと一歩を踏み出し、挑戦を続けてきた存在として、新キャンペーン・タイトルの“SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT” (太陽こそが、あなたのスポ