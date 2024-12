パク・ボゴム(「2024 MUSIC BANK IN MADRID」) Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2024 Music Bank World Tour LTD. All rights reserved 1998年から続く韓国地上波KBSの老舗音楽番組として人気を集めている"ミューバン"こと「ミュージックバンク」。この年末には2年連続のスペシャルイベント「2024 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL」が12月14日・15日に日本で、12月20日に韓国で開催され、豪華アーティストたちによるコラボやカバ