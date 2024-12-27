¢¨2024Ç¯8·î27Æü»£±Æ¥È¥Ã¥×²èÁü¡¢ÈþÀî±Ø¤ò½Ð¤¿IR¤¤¤·¤«¤ïÅ´Æ»¤Ï¡¢¼ê¼èÀî¤òÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£À¾¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬³¤´ßÀþ¤¬¾¯¤·Æî¸þ¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇIR¤¤¤·¤«¤ïÅ´Æ»¤âº¸¤Ë¥«¡¼¥Ö¡£¤³¤ì¤ÇµÕ¸÷¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Í½¹ðÉ¼¤ò¸«Æ¨¤·¤¿ÍÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®Éñ»Ò¤Î±Ø¤Ç¤¹¡£¢¨2024Ç¯8·î27Æü»£±ÆÈþÀî±Ø¤«¤é1.8km¤Ç¾®Éñ»Ò±Ø¡£IR¤¤¤·¤«¤ïÅ´Æ»¤Î¶è´Ö¤ÇºÇ¤âÃ»¤¤±Ø´Ö¤Ç¤¹¡£¢¨2024Ç¯8·î27Æü»£±Æ¥Û¡¼¥à¤ÎÃæ±ûÉôÊ¬¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨2024Ç¯8·î27Æü»£±ÆÁ°ÌÌÅ¸Ë¾¤Ï