¥Î¥¢¤Î£Ç£È£Ã½÷»Ò²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤ÎÅ·Îï¹Ä´õ¤¬¡¢?»¨²»?¤òÉõ¤¸¤ë³Ð¸ç¤À¡££Ö£±Àï¡ÊÍèÇ¯£±·î£³Æü¡¢ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë¤Ç¡¢¶»¹üÉé½ý¤Ç£±¤«·î´Ö·ç¾ì¤·£±£³Æü¤Î¿·½ÉÂç²ñ¤ÇÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸åÆ£ÃÒ¹á¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£²¦ºÂÀï¤ò¹µ¤¨¤¿£²£¶Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¤ÏÁ°¾¥Àï¤Î¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¸åÆ£¤ÈÂÐÖµ¡£°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£¡Ö·ç¾ì¤·¤Æ¤¿£±¤«·î´Ö¡¢»ä¤ÈÃÒ¹á¤Îº¹¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£ÅöÁ³¾¡¤Ã¤Æ¡¢¸«¤»¤Ä¤±¤Æ