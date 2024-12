YOGEE NEW WAVESが、2年ぶりとなるワンマンツアー「GRAND TOUR 2025」の開催を発表した。関連記事:Yogee New Waves 角舘健悟が語る、雑多な世界で見出した歌のバランス感覚12月25日に10周年を記念したデビューアルバム『PARAISO』のリマスター盤LPをリリースしたYOGEE NEW WAVES。今回の単独ライブは新体制で東京・名古屋・大阪の3都市を巡る。現在、ぴあにてチケット先行受付がスタート。22歳以下対象のUNDER22チケットも枚数限