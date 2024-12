全世界900億円超えのスーパーヒット!『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』の製作陣が贈る大ヒット映画『パディントン』シリーズの最新作『パディントン 消えた黄金郷の秘密』が2025年5月9日(金)に日本で公開されることが、クリスマスにしてパディントンの誕生日でもある12月25日発表となりました!© 2024 STUDIOCANAL FILMS LTD. - KINOSHITA GROUP CO., LTD. All Rights Reserved.さらに、かわいすぎる特報映像