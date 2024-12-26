全国でインフルエンザの感染が急拡大。大阪府でも患者数が前週の２倍に増加しています。今年流行しているのは「ｐｄｍ０９型」だということです。（医師）「症状が出てきたのはきのう？クリスマスイブ？」（２０代患者）「家族がインフルエンザＡ型にかかっていた」（医師）「結構ノドの赤みが強いですね」１２月２４日から熱や倦怠感に襲われ受診したという男性。結果はインフルエンザＡ型でした。２５日、東京都北区