歌手の星野源さんが2024年の大晦日に放送される「第75回NHK紅白歌合戦」(NHK総合など)で、『地獄でなぜ悪い』を披露すると発表したことに批判の声が相次いだことを受け、NHK紅白歌合戦の公式Xが2024年12月26日、曲目を変更すると発表した。『地獄でなぜ悪い Why don't you play in hell?』の主題歌を予定していた物議を醸したのは、13年10月のリリースで、星野さんも出演した映画『地獄でなぜ悪い Why don't you play in hell?