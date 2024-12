Steamの統計を追跡するSteamDBが、Steamで2024年に新規リリースされたゲームタイトル本数などのデータを公開しました。2024年にリリースされたタイトルは、前年を大きく上回る1万8864本に達し、過去最高本数を記録しました。Steam Game Release Summary by Year · SteamDBhttps://steamdb.info/stats/releases/Steam released a record number of games in 2024 - over 18,000 new titles were added to the platform | Tom's