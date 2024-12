伊勢丹新宿店にて、ディズニーキャラクターのグッズが勢揃いする「Disney THE MARKET in 伊勢丹新宿店」を開催!”魔法”をテーマにした「ディズニー」「ピクサー」「マーベル」「スター・ウォーズ」のグッズが勢ぞろいするほか、2024年に30周年を迎えたディズニー・アニメーション映画『ライオン・キング』の最新グッズも登場します☆ Disney THE MARKET(ディズニーマーケット) in 伊勢丹新宿店 期間:2025年1月5