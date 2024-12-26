＜12月25日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1311) 野村コア３０ 東証ETF [ 1,455.0 | +0.20% ] (1358) 日経２倍 東証ETF [ 50,580.0 | -0.37% ] (1369) Ｏｎｅ２２５ 東証ETF [ 39,360.0 | -0.07% ] (1414) ショーボンド 東証プライム [ 5,190.0 | -0.76%