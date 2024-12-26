26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比60円安の3万9140円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 40364.36円ボリンジャーバンド3σ 39914.24円ボリンジャーバンド2σ 39464.12円ボリンジャーバンド1σ 39140.00円26日夜間取引終値 39130.43円25日日経平均株価現物終値 39072.00円5日移動平均 39014.00円25日移動平均 38995.00