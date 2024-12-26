出雲４区、全日本５区で連続区間賞の走りを見せた國學院大・野中photo by SportsPressJP/AFLO第１回（全３回）：渡辺康幸が占う第101回箱根駅伝2025年1月2日・3日に行なわれる第101回箱根駅伝がいよいよ迫ってきた。今シーズンの学生駅伝界は、國學院大が出雲駅伝、全日本大学駅伝の二冠を達成し、主役の座に躍り出たことで、箱根では初の総合優勝を射程圏内に捉えている。優勝争いは國學院大、総合力の高い青山学院大、前評判を