¸¤»ô°ì¤Ï¤¦¤É¤ó²°¤µ¤ó¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂç³ØÀ¸¡£¤¢¤ëÆü¡¢¹¥¤­¤À¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÃË¤Î¿Í¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Èà¤Ï¥¹¥Èー¥«ー¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡£ ²¶¤Ï¥¹¥Èー¥«ー¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤ 18ÏÃ ¡Ö¥Ð¥¤¥È¤È¤¤¤¦·Ò¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢¤¤¤¯¤é¤À¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¥Ï¥¸¥á¤Ï¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¿ôÆü¸å¡¢Åí»Ò¤È¤Î¥Ûー¥ë¶ÈÌ³¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿