第104回全国高校ラグビー大会は27日に大阪府東大阪市の花園ラグビー場で開幕する。大会シード委員長を務める清鶴敏也氏（63）が今大会を展望。大阪桐蔭、桐蔭学園（神奈川）、石見智翠館（島根）のAシード3校に、Bシードの天理（奈良）を注目校に挙げた。今大会はAシード3校とBシード10校に明確な実力差が少なく、例年以上の混戦になるのは間違いない。今春の選抜大会を制した大阪桐蔭、今夏の7人制大会を制し大会連覇がかか