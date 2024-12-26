日本テレビは２６日、来年３月１８、１９日に東京ドームで開催される、カブスとドジャースによるＭＬＢ開幕戦「ＭＬＢ東京シリーズｂｙグッゲンハイム」２試合（１８時１５分開始）を、地上波全国ネットで完全生中継（一部地域を除く）することを発表した。両試合とも無制限延長。大谷翔平投手、Ｍ・ベッツ内野手、Ｆ・フリーマン内野手の「ＭＶＰトリオ」の大活躍などで今年のワールドシリーズを制したドジャースと、メジャー