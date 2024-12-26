３人組バンドのＮＡＲＩＴＡＴＨＯＭＡＳＳＩＭＰＳＯＮが２５日、横浜ＢＵＮＴＡＩで全国ツアー「ＢＩＧＢＡＮＤＢＥＡＴＣＨＲＩＳＴＭＡＳＦＡＮＴＡＳＹ」（８か所１３公演）の最終公演を行った。６０００人が熱視線を注ぐ中、「ファンタジア」で幕開け。「ＯｎｅＷａｙ」「Ｇｏｏｄｂｙｅ」などを歌唱後、中盤からは元男闘呼組のメンバー・岡本健一、高橋和也、前田耕陽が加わり、「ＲｏｃｋｏｎＳｏｃｉ