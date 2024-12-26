気象台は、午前3時57分に、なだれ注意報を横手市、大館市、湯沢市、鹿角市、大仙市、北秋田市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、美郷町、羽後町、東成瀬村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】秋田県・横手市、大館市、湯沢市、鹿角市、大仙市、北秋田市などに発表（雪崩注意報）沿岸では、強風や高波に注意してください。秋田県では、竜巻などの激しい突風や落雷、濃霧による視程障害に注意してください。内陸では