アメリカのトランプ次期大統領が、来年1月20日に予定されている大統領就任式の日に、WHO=世界保健機関からの脱退を発表すると、複数のメディアが報じました。【画像】トランプ氏「WHOから脱退」か“就任当日に”大統領令300以上英フィナンシャル・タイムズ(22日)「トランプ氏の政権移行チームは、1月20日の就任式で、WHO脱退を発表する計