2025年1月17日に全国公開される映画『君の忘れ方』より、坂東龍汰と西野七瀬のクリマスショットが公開された。 参考：坂東龍汰×西野七瀬『君の忘れ方』予告編＆ポスターエンディング曲は坂本美雨の歌唱楽曲に 本作は、“死別の悲しみとどう向き合うか”をテーマに、恋人を亡くした構成作家の青年が、悲嘆の状態にある人にさりげなく寄り添う「グリーフケア」と出会い、自らと向き合う姿を描いたラブス