UVERworld 2025年に結成25周年＆デビュー20周年を迎えるロックバンドUVERworldが25日、17年連続となるクリスマスライブ開催、会場となった日本武道館で、アニバーサリーイヤーを記念して2025年の６月14日・15日に東京ドーム公演を行うことを発表した。【写真】日本武道館で行われた ”NO ENEMY TOUR〜PREMIUM LIVE on Xmas 2024〜”の模様12月25日に行われた日本武道館公演 ”NO ENEMY TOUR〜PREMIUM LIVE on Xmas