モバイルアクセサリーブランド｢iFace(アイフェイス)｣は、｢PEANUTS｣キャラクターデザインから、くすみカラーの新柄の｢iFace First Classスマホケース｣と｢iFace First Class MagSynqケース｣の販売を開始します。2024年12月25日(水)よりオンラインにて予約を開始、発売は2025年1月中旬です。 PEANUTSキャラクターデザイン 価格:4,180円(税込) 2024年12月25日(水)よりオンラインにて予約開始、