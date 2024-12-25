石破首相は25日夜、ウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談しました。石破首相は就任後初めて、ゼレンスキー大統領とおよそ35分間にわたって電話会談しました。石破首相はゼレンスキー大統領に「ウクライナを支援してきた日本の姿勢は変わらない」と強調したうえで、「ウクライナの公正かつ永続的な平和の一日も早い実現に向け、今後ともウクライナと連携していきたい」と伝えました。ゼレンスキー大統領からは、これまでの支援