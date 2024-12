正月太りという言葉があるほど、年末年始はついつい食べ過ぎてしまいがちです。そんな「休暇中の食べ過ぎ」を防ぐ方法をセントラルクイーンズランド大学の研究者らが解説しています。You could be stress eating these holidays - or eating your way to stress. 5 tips for the tablehttps://theconversation.com/you-could-be-stress-eating-these-holidays-or-eating-your-way-to-stress-5-tips-for-the-table-244156食べ過ぎの