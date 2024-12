ONE N' ONLYが、2025年4月よりホールツアー『LIVE TOUR 2025 ||:ONE N' ONLY:||』を開催する。 (関連:EBiDANメンバー紹介第12回:ONE N’ ONLY HAYATO、KENSHIN、NAOYAグループをダンスやラップで支える3人) 本情報は、本日TOKYO DOME CITY HALLで開催したクリスマス公演にて発表されたもの。ホールツアーは、千葉、愛知、大阪を回り、ファイナルは結成当初か