UNISON SQUARE GARDENが2025年3月26日、ライブBD / DVD『UNISON SQUARE GARDEN 20th Anniversary LIVE "ROCK BAND is fun" 2024.07.24 / "オーケストラを観にいこう" 2024.07.25 at Nippon Budokan』をリリースすることが発表となった。◆UNISON SQUARE GARDEN 画像同映像作品は、バンド結成20周年を迎えた7月24日から3日間武道館で行われた20th Anniversary LIVEから、結成日である7月24日のワンマンライブ<ROCK BAND is fun>、