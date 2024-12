日本発のオリジナリティ溢れるビールを世界中に発信しているクラフトビールメーカーFar Yeast Brewingは、今年の6月で4周年を迎えた福岡直営店舗「BEERHOLIC〜Far Yeast Fukuoka〜」を今回リブランディングし、グルメバーガーをメインとした「Burgers&Beers Far Yeast」として、来年1月2日にオープンする。「BEERHOLIC〜Far Yeast Fukuoka〜」は、“Drink and To Go”というコンセプトのもと、これまで福岡のビアファンの人々に多