¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤ÄÏÓ¤ÎÎÏ¤³¤Ö¤¬¡Ä¡ÖËÜÅö¤Ë»ä¤Ã¤Æ¥à¥­»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼«¿È¤ÎX¤ËÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷»ÒÎ¦¾åÁö¤êÉýÄ·¤ÓÁª¼ê¤Î¡¢?¥µ¥ó¥¿?¼Ì¿¿¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢í÷¤·¤¹¤®¤ë¸ª¤ÈÏÓ¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¹¥È¥é¥¤¥¢ÌÀÀÐAC¤Ë½êÂ°¤¹¤ë±ÝËÜ¼ùÍå(23)¡£±ÝËÜ¤Ï¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤Î¥µ¥ó¥¿°áÁõ¤Ç¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£?¥µ¥ó¥¿?¤Î¶ÚÆùÈþ¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¹