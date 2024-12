TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中の、平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司〜BEYOND THE AVERAGE〜」(毎週日曜17:00〜17:55放送)。この記事では、12月15日(日)に宮城県・仙台市でおこなわれた生ラジオドラマの公開収録イベント「チーム安部礼司の大出張2024 in 仙台 〜光のページェントと安部礼司〜」の模様をお届けします。「チーム安部礼司の大出張2024 in 仙台 〜