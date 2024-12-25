¥Ó¥¸¥åºÇ¶¯¡ª¥»¥¯¥·¡¼¥Ê¡¼¥¹»Ñ¤ªÈäÏªÌÜYouTuber¤Î¡Ö¤Æ¤ó¤Á¤à¡×¤³¤È¶¶ËÜÅ¼²Î(31)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö12/22 63ANGELÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅìµþ¤ÎÏ»ËÜÌÚ¤Ë¤¢¤ë¥·¥ç¡¼¥¯¥é¥Ö¤òÂ´¶È¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î´ü´Ö¡¢¤ªÅ¹¤ËÂ­¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¤È¡¼¤Ã¤Æ¤â¿´µß¤ï¤ì¤ë½µËö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Î¼Ì